Destination Italia, risultati 1° semestre in crescita: GTV +17,8%

Destination Italia

(Teleborsa) - Nonostante i primi sei mesi dell’anno siano stati caratterizzati da importanti complessità geopolitiche (conflitti in Ucraina e Medio Oriente) e dalla guerra dei dazi che ha indebolito il dollaro, il Gruppoè riuscito a mantenere la rotta, intrapresa ormai da oltre tre anni, di una importante e costante crescita del, che si attesta arispetto a 31,9 mln euro nel primo semestre 2024.L’incremento prosegue in modo solido sui mercati strategici, presidiati da una rete commerciale strutturata e altamente specializzata, sia in-house che on-site. Tra le aree geografiche con le performance più rilevanti si segnalanoI risultati confermano l’efficacia dellaadottata dal Gruppo, con tutti i marchi e canali B2B in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e una performance positiva anche per la maggior parte dei brand e canali B2C. Nel dettaglio, ilregistra unrispetto a 27,3 mln euro del primo semestre 2024, mentre ilsi attesta arispetto a 4,6 mln euro dello stesso periodo del 2024. Ilrispetto a 3,4 mln euro nel primo semestre 2024.