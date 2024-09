DeA Capital Real Estate lancia nuovo fondo logistico con Palm Capital

(Teleborsa) -, in partnership con Palm Capital, ha istituito undi Tipo Chiuso Riservato, interamente sottoscritto da investitori internazionali specializzati in investimenti real estate di lungo termine, con l'obiettivo diacquistando sia immobili esistenti che da sviluppare.Il Fondo, denominato "Palm Partners Italy I", ha perfezionato il suo primo investimento attraverso l'su cui verrà sviluppato un nuovo immobile ad uso logistico. L'immobile avrà una superficie lorda pari a circa 64.000 mq, oltre a parcheggi ed aree esterne di manovra. È locato attraverso un contratto di pre-let ad una società internazionale del settore logistico/commerciale già presente in Italia e in diversi paesi europei.Successivamente alla prima acquisizione, il Fondo proseguirà l'attività di investimento con, si legge in una nota."Questa operazione testimonia la centralità della nostra SGR nel mercato immobiliare italiano - ha commentato- Ancora una volta, la nostra SGR viene selezionata da un importante pool di investitori internazionali che sceglie il settore logistico italiano come asset class privilegiata per i propri investimenti di lungo termine. Aspetto molto importante, quest'ultimo, anche per le ricadute sull'economia reale e sui territori dove questi investimenti vengono realizzati”."Siamo entusiasti di fare il nostro ingresso nel mercato italiano con questa interessante opportunità di sviluppo - ha detto, sponsor del pool di investitori nel Fondo - Abbiamo costruito negli anni un solido track record nel mercato europeo che ci spinge ora ad investire nella logistica in Italia che reputiamo strategica. Per questo, siamo determinati ad ampliare il nostro programma di investimenti italiani con un impegno a lungo termine verso questo mercato".