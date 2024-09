Lavoro, Roccella: governo amico di donne e lavoratori

(Teleborsa) - "Aumentano i, aumenta l’, aumentano le. Nonostante la difficilissima situazione di bilancio in cui ci ha lasciato la sinistra con il suo superbonus, la verità è che le scelte giuste del governo Meloni hanno prodotto effetti visibili e concreti. Soprattutto siamo riusciti a innescare un rinnovato senso di fiducia nello Stato: uno Stato alleato e non nemico, che è la prima e più importante delle riforme economiche”. Lo dichiara, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità. ù"Questo governo - prosegue - è amico dei lavoratori, è amico delle, è amico di chi è in difficoltà e di chi ha voglia di fare. La sinistra, dopo aver sperperato con le sue follie edilizie l’equivalente di dieci finanziarie, vorrebbe dettare l’. La verità - conclude Roccella - è che le priorità della nostra nazione il governo le ha ben chiare e soprattutto le sta realizzando, come i dati Istat continuano sistematicamente a certificare".