Take Off, delisting dal 18 settembre

Take Off

(Teleborsa) - A partire dal giorno 18 settembre 2024 (e non dal 17 settembre 2024 come precedentemente comunicato), le azioni ordinarie emesse danon saranno più negoziate sul mercatoLo rende noto la stessa Take Off, spiegando che tale comunicazione rappresenta un aggiornamento rispetto a quanto precedentemente diffuso e riflette le ultime indicazioni fornite daContestualmente, anche i warrants emessi da Take Off saranno revocati dalla negoziazione a partire dalla medesima data.Take Off "continuerà a monitorare la situazione e a tenere informati i propri azionisti e il mercato su eventuali sviluppi".