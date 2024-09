The Italian Sea Group: ebitda e ricavi in crescita nel semestre. Confermata guidance 2024

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -chiude il primo semestre conconsolidati che ammontano a 189,4 milioni di Euro, in crescita del 14,2% rispetto ai 165,9 milioni di Euro registrati nel primo semestre del 2023.L’ EBITDA è pari a 32,4 milioni di Euro, con un incremento del 19% rispetto ai 27,3 milioni di Euro al 30 giugno 2023 e con un EBITDA Margin pari al 17,1% rispetto al 16,4% nello stesso periodo dell’esercizio precedente. L’è pari a 26,8 milioni di Euro in crescita del 23,5% rispetto ai 21,7 milioni di Euro registrati nello stesso periodo dell’anno precedente, con un margine sui ricavi del 14,2% (rispetto a 13,1% nei primi sei mesi del 2023).Ildi Gruppo ha raggiunto 29,0 milioni di Euro, +113,4% rispetto ai 13,6 milioni di Euro del primo semestre 2023.al 30 giugno 2024 è pari a 33,6 milioni di Euro, rispetto ad una Posizione Finanziaria Netta pari a 1,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2023Il valore complessivo del(Order Book) – ossia il valore lordo dei contratti in essere relativi a yacht nuovi e in Refit non ancora consegnati alla clientela – al 30 giugno 2024 (Shipbuilding e Refit) ammonta a 1,323 miliardi di Euro.Alla luce dei risultati del primo semestre 2024, la Società "conferma la Guidance 2024 già comunicata al mercato, che prevede Ricavi compresi tra 400 e 420 milioni di Euro e un EBITDA Margin tra il 17,0% e il 17,5%"., ha commentato: “Prosegue il trend positivo e il primo semestre 2024 segna per The Italian Sea Group un significativo incremento dei Ricavi e dell’EBITDA e una importante crescita dell’utile netto. L’EBITDA Margin si attesta al 17,1%, collocandosi nel range di valori della guidance 2024 comunicata al mercato, così come le previsioni degli altri indicatori. Siamo inoltre molto orgogliosi di aver ottenuto l’ammissione al segmento STAR, un milestone importante che conferma il rispetto di rigorosi requisiti in termini di trasparenza, governance, comunicazione e solidità economico-finanziaria, valori che TISG ha sempre perseguito con determinazione. Questo traguardo ci permetterà di accrescere la nostra visibilità nei mercati finanziari internazionali e rafforzare l’impegno nei confronti degli azionisti e di tutti gli stakeholder.”