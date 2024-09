Tutto pronto per il G7 Lavoro a Cagliari. Calderone: obiettivo è assicurare qualità del lavoro

(Teleborsa) - Siamo alla vigilia delche da domani fino al 13 settembre si svolgerà a Cagliari. La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali,, accoglierà i Ministri del Lavoro e dell’Occupazione di Italia, Canada, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Giappone. A loro si uniranno anche il Commissario europeo per il Lavoro e i Diritti sociali, il Direttore generale dell'OIL, il Direttore per l'Occupazione, il Lavoro e gli Affari sociali dell'OCSE e i rappresentanti di Business 7 e Labour 7, così come i rappresentanti di Civil 7, Women 7 e Youth 7.Tre iche verranno toccati durante la riunione e come ha sottolineato lo stesso ministero del Lavoro, "richiedono un approccio sovranazionale": uno sviluppo e un uso umano-centrico dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, mercati del lavoro resilienti in società che invecchiano e competenze reattive, flessibili e inclusive, politiche e sistemi di apprendimento permanente.Accogliendo l'invito dei leader del G7 nella Dichiarazione finale del vertice di Borgo Egnazia, i Ministri del G7 Lavoro e Occupazione approveranno unper l', protetta e affidabile nel mondo del lavoro. Inoltre, concorderanno anche i principi di policy per un mondo del lavoro resiliente in società che invecchiano e un Piano d'Azione per migliorare le condizioni di lavoro nel settore dell'assistenza."Il fulcro del G7 Lavoro che si aprirà domani a Cagliari saranno le riflessioni su quali società costruire con l’obiettivo della. Sostengo l’invito al dialogo sociale e al confronto, lo pongo come condizione di tutte le sollecitazioni e riflessioni di questi giorni", ha dichiarato il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, nel suo intervento ala Cagliari. “Dobbiamo strutturare un mondo del lavoro che sappia rispondere pienamente alle esigenze di una società che cambia, che subisce profonde trasformazioni per effetto delle sollecitazioni legate all’innovazione, alla, al modo di rapportarsi al lavoro e alle aspettative dei nostri giovani", ha aggiunto Calderone."La scelta dev’essere quella di une che possa saldare le esigenze delle diverse generazioni: un mercato del lavoro inclusivo, che restituisca anche un benessere diffuso per una crescita sostenibile delle nostre società – ha poi spiegato –. Approfondiremo i temi dell’impatto dell’IA sul mondo del lavoro, delle competenze come filo conduttore per sviluppare percorsi inclusivi di lavoro, e dell’invecchiamento della, che vuol dire consentire a tutti di lavorare in modo soddisfacente, e poter scegliere quando concludere la propria attività lavorativa ma poter continuare una vita attiva anche dopo".Il G7 lavoro e occupazione "si pone all'incrocio di cambiamenti epocali, economici e politici – ha sottolineato il leader della Cisl,, anche lui presente al summit sindacale L7 –. Dai grandi della Terra ci attendiamo visioni, strategie per la crescita e sviluppo che assicurino una vera cooperazione. Ci aspettiamo parole chiare sui temi della libertà e della pace, anche un riconoscimento esplicito sul ruolo e sulla funzione delle parti sociali. Riconoscere il valore del lavoro, la centralità della persona, la necessità di far avanzare diritti e tutele".