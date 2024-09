Unidata, risultati in crescita nel primo semestre

Unidata,

(Teleborsa) - I principali risultati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2024 del Gruppomostranototali consolidati, pari a 49,2 milioni, in linea rispetto ai primi 6 mesi 2023 (€ 49,2 milioni), confermando l’inversione del mix di ricavi con un incremento del peso percentuale dei Ricavi da Service e la dismissione del Voice Trading.L’ EBITDA Adjusted , calcolato al netto di costi straordinari pari a circa € 0,3 milioni, risulta pari a circa € 12,4 milioni (+11% rispetto al primo semestre 2023) con un EBITDA Margin Adjusted pari al 25,2% (22,7% nei primi 6 mesi del 2023). Tale miglioramento è legato essenzialmente all’execution di importanti progetti ad elevata profittabilità entrati nel perimetro di gruppo nel primo trimestre 2024.Il(EBIT), pari a € 7,0 milioni, ha registrato un incremento dell’11% rispetto ai primi 6 mesi del 2023 (€ 6,3 milioni) con un EBIT Margin pari al 14,2% (12,7% nel primo semestre 2023).Il Risultato d’Esercizio risulta pari ad undi € 3,6 milioni rispetto a un utile di € 3,4 milioni nel primo semestre 2023.L’, ai fini ESMA, è pari a € 48,5 milioni rispetto ai € 47,9 milioni al 31 dicembre 2023. L’incremento, rispetto all’esercizio precedente, è principalmente legato ai conferimenti nelle partecipate Unifiber ed Unitirreno ed ad investimenti sull’infrastruttura proprietaria in fibra ottica. L’Indebitamento Finanziario Netto, ai fini del calcolo dei covenants finanziari in essere, è pari a € 46,1 milioni rispetto ai € 46,7 milioni al 31 dicembre 2023.