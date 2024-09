Zurich Bank e Finnat Fiduciaria, accordo di collaborazione sui servizi fiduciari

(Teleborsa) -(Gruppo Banca Finnat) hanno siglato un accordo di collaborazione volto ad intessere unasinergica nell'ambito deiL'accordo con Finnat Fiduciaria, che dal 1986 svolge attività di amministrazione fiduciaria, pianificazione patrimoniale, passaggi generazionali e amministrazione di trusts, consente ai clienti di Zurich Bank di beneficiare di un ecosistema ancora più capillare di servizi evoluti e soluzioni su misura orientate alla consulenza patrimoniale, si legge in una nota. L'obiettivo è, a partire dalla pianificazione e protezione, fino alla consulenza successoria e generazionale."A due anni dalla nascita di Zurich Bank siamo orgogliosi del percorso intrapreso e dell'impegno messo in campo per rendere l'offerta della nostra rete sempre più evoluta e sofisticata, forti delle profonde competenze dei nostri oltre 1.000 consulenti finanziari - ha detto- In quest'ottica, la collaborazione con Finnat Fiduciaria ci consente di proseguire nell'obiettivo che ci vede impegnati ad offrire ai nostri clienti servizi di consulenza completi e adatti ad ogni tipo di esigenza""Siamo felici di avviare questa partnership con Zurich Bank, importante rete di consulenza finanziaria consolidata nel mercato italiano - ha commentato- Questa collaborazione ci permette di ampliare la nostra offerta di servizi fiduciari e di fornire ai clienti di Zurich Bank soluzioni altamente personalizzate e di qualità, garantendo loro una consulenza fiduciaria su misura, rispondendo in modo efficace alle esigenze di passaggio generazionale e protezione dei patrimoni dei clienti".