Alfonsino, accordo con Ragi per spesa online a marchio Todis ad Aversa

Alfonsino

(Teleborsa) -, PMI innovativa operante nel settore del Food Order&Delivery e attiva nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha raggiunto un accordo con Ragi per l'attivazione del servizio di spesa a domicilio con un ulteriore punto di vendita a marchio Todis, situato nel centro di Aversa., ha commentato: "Siamo entusiasti di annunciare questo accordo con Ragi. L'introduzione del servizio di spesa a domicilio con un ulteriore punto di vendite a marchio Todis nella città di Aversa rappresenta un. il nostro obiettivo è quello di rendere Alfonsino il servizio di spesa a domicilio principale nella città di Aversa, diventando la scelta primaria per tutti i residenti. Questo accordo non solo rafforza la nostra presenza nella città, ma sottolinea anche il nostro impegno a offrire un servizio di spesa online di alta qualità e sempre più accessibile".