B&C Speakers, Alantra avvia copertura con Buy e TP a 19,6 euro

Alantra

B&C Speakers

(Teleborsa) -hasul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, con" ediper azione (upside del 34%).Gli analisti evidenziano che il mercato dell'audio professionale è altamente frammentato, con specialisti come Pascal che si concentrano su prodotti di nicchia e gruppi più grandi come Bose che offrono soluzioni ampie. B&C Speakers, fornendo OEM leader come L'Acoustics, vantando una quota di mercato stimata del 15%."La sua solida esperienza, la relazione di co-progettazione con i clienti e un'impronta globale creano forti vantaggi competitivi - si legge nella ricerca - B&C mira a rafforzare la sua posizione di leader nel settore touring/rental e ad acquisire quote di mercato in segmenti di valore come il suono portatile (aumentando la produzione in Cina), l'audio per auto (penetrare nel mercato statunitense) e gli strumenti professionali supportati dalla recente acquisizione di Eminence. Il posizionamento competitivo è ben riassunto dal ROCE del gruppo del 30% nel 2023. L'attività diè vista come un".Alantra prevede che leaumenteranno a un CAGR FY24-26 del 7,8%, passando da 102 milioni di euro nel 2024 a 119 milioni di euro nel 2026 con una crescita organica di nuovo in territorio positivo dal 2025 in poi. La tendenza è supportata dalle sinergie derivanti dall'acquisizione di Eminence, che potenziano il business in regioni chiave come la Cina e rafforzano la presenza negli strumenti musicali negli Stati Uniti. L'dovrebbe aumentare a un CAGR FY24-26 del 10,2% a 27,6milioni di euro/23,2% di margine grazie alle efficienze operative.Inoltre, prevede che l'nel 2024 salirà a 18,2milioni di euro/17,8% di margine (+30% anno su anno) principalmente a causa del beneficio una tantum del patent box. Nel periodo 2024-26, dovrebbe confermare la sua solida capacità di generazione di cassa (conversione media dell'EBITDA del 58%), raggiungendo 19,4 milioni di euro dientro il 2026 nonostante la previsione di circa 24 milioni di euro dicombinati.