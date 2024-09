Enti locali, Aran: presentata ai sindacati versione aggiornata nuovo Ccnl

(Teleborsa) - Oggi si è tenuto un incontro tra ie l'(Aran). "Abbiamo presentato ai sindacati una versione aggiornata del testo del nuovo Ccnl", ha spiegato, presidente dell'Agenzia. "Tra le novità alcuni importanti aggiornamenti sullee sull', ma anche una particolare attenzione al tema dell'elevata qualificazione e a modifiche normative sul rapporto di lavoro". "Il testo introduce poi una nuova disposizione con la definizione di obiettivi e strumenti per l', in risposta al progressivo aumento dell'età media del personale, che influisce sull'organizzazione e il funzionamento degli enti", ha aggiunto."È stata aggiunta inoltre la possibilità di estendere l'uso del– ha sottolineato Naddeo –. Questo allineamento è simile a quanto già applicato nel contratto delle funzioni centrali, permettendo una maggiore. La discussione è stata intensa e produttiva. Nei prossimi incontri esamineremo in modo specifico e analitico le richieste delle".