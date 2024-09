L’Intelligenza Artificiale di Almawave in Nord America con DestinationThink

Almawave

(Teleborsa) - Il Gruppoha siglato,, un’importante partnership con DestinationThink, azienda leader nel destination marketing per supportare le destinazioni turistiche a livello globale nel migliorare il sentiment e la crescita sostenibile.La partnership tra la società canadese con sede a Vancouver e la società del Gruppo Almawave specializzata in analytics basati su Big Data e Intelligenza Artificiale per il mondo del turismo punta a favorire la nascita di soluzioni all'avanguardia in questo ambito, utilizzando l'analisi semantica avanzata per rivoluzionare il modo in cui le destinazioni offrono esperienze più sostenibili ai loro residenti, permanenti e temporanei.Per rendere la sua offerta più completa e competitiva, DestinationThink ha deciso di supportare i suoi clienti con gli strumenti per la sentiment analysis di The Data Appeal Company - Gruppo Almawave., sottolinea: “Esprimo grande soddisfazione per questa partnership con DestinationThink, che ci. Le sfide che stanno attraversando le destinazioni turistiche di tutto il mondo, in particolare sui temi ESG, impongono un cambio di rotta significativo ed in questo l’Intelligenza Artificiale può mettere nelle condizioni di trovare soluzioni efficaci, utili e rapide per un turismo sempre più sostenibile”., aggiunge: "Siamo entusiasti di questa partnership e onorati di collaborare con DestinationThink, da sempre all'avanguardia nella crescita del turismo sostenibile.e lavorare con destinazioni di prim'ordine in tutto il mondo, in California, Australia e Regno Unito". ?, dichiara: "Le destinazioni turistiche di oggi ottengono un vantaggio competitivo grazie alle informazioni fornite dall'analisi del sentiment. In un momento storico come questo, in cui le collaborazioni sono fondamentali, gli elementi estratti dai dati aiutano anche i gestori dei siti di interesse a coinvolgere gli stakeholder locali e a celebrare i successi ottenuti. Siamo orgogliosi di collaborare con The Data Appeal Company per fornire ai leader del settore turistico gli strumenti più all'avanguardia necessari per prendersi cura dei luoghi amati sia da loro che dai propri visitatori”.