Stellantis, Tim Kuniskis nominato responsabile dei marchi americani

Stellantis

(Teleborsa) -, colosso italo-francese dell'automotive, ha annunciato lae della strategia di marketing e retail per il Nord America, riportando ad Antonio Filosa, CEO e Chief Operating Officer di Stellantis per i marchi Nord America e America.In questo, Kuniskis lavorerà su tutto il portfolio marchi per consolidare e migliorare ulteriormente il legame che i clienti hanno con i prodotti, le iniziative di marketing e la rete di concessionari dell'azienda nella regione, si legge in una nota.Kuniskis. Ciascuno degli attuali CEO dei marchi continuerà a guidare i rispettivi marchi."Entrare in contatto con i nostri clienti e offrire i prodotti e le esperienze che desiderano è fondamentale per raggiungere il nostro pieno potenziale - ha affermato Filosa - Tim ha dimostrato più e più volte di essere. Faremo leva sulla sua energia, sulla sua mentalità strategica e sul suo spirito competitivo per dare un nuovo impulso a tutte le attività del nostro marchio".Stellantis ha annunciato anche il(SRT), sotto la guida di Kuniskis. Questa iniziativa segna un passo nell'unificazione dell'ingegneria di Chrysler, Dodge, Jeep e Ram sotto un'unica identità dedicata.