Ansaldo Energia, nuovo finanziamento da 100 milioni di euro a supporto del Piano industriale

(Teleborsa) - Nei prossimi giorni e` atteso il perfezionamento di un nuovo finanziamento daa sostegno del piano di crescita di. Iverranno utilizzati in particolar modo per finanziare ledi Ricerca e Sviluppo del gruppo nell’ottica di un miglioramento del portafoglio prodotti, supportare glivolti all’aumento della capacita` produttiva delle palette per le turbine, con un impatto positivo soprattutto per le attivita` di Service, nonche´ estendere lae per la copertura delle esigenze del capitale circolante della societa`.Nel dettaglio, l’prevede la concessione di un prestito subordinato dada parte dell’azionista di maggioranza, deliberato dallo stesso in data odierna, e l’apertura di una linea di credito di pari importo da parte di quattro primarie banche di relazione della societa` con garanziadi SACE.L’iniziativa fa parte deldell’azienda, che negli ultimi mesi ha raccolto risultati positivi in termini di nuove commesse e raggiunto sulla semestrale di giugno performance finanziarie in linea agli obiettivi di budget e che confermano la validita` del nuovo