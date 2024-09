BCE, Lagarde: taglio deciso all'unanimità, "interessante" vedere M&A cross-border delle banche

Commerzbank

(Teleborsa) - "Oggi abbiamo deciso di tagliare i tassi di interesse di 25 punti base ed. Stiamo procedendo come normalmente facciamo, cioè guardando ai dati, e quando guardiamo alle informazioni in arrivo ci conforta il fatto che stiamo andando verso il target. Nel 2025 l'inflazione calerà verso il target del 2%". Lo ha affermato la presidente della Banca centrale europea (BCE),, dopo che il Consiglio direttivo ha deciso oggi di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse di riferimento.Francoforte haeconomica del blocco per il 2024 (allo 0,8% quest'anno dallo 0,9% di giugno), mentre considera ancora possibile che l'inflazione sia in linea con l'obiettivo del 2% entro la fine del 2025.Secondo le proiezioni della BCE, l'si collocherà in media al 2,5% nel 2024, al 2,2% nel 2025 e all'1,9% nel 2026, come nelle proiezioni di giugno."Siamo dipendenti dai dati, decideremo meeting by meeting e, in termini di sequenza e volume - ha detto Lagarde - Non saremo fissati su un solo singolo numero e guaderemo a un ampio set di dati. In particolare, ci aspettiamo un'inflazione in crescita per il quarto trimestre - a parte il mese di settembre - per l'effetto base del settore energia".Quando le è stato chiesto se avrà molte più informazioni a settembre per prendere una decisione a, Lagarde ha fatto notare che è un periodo relativamente breve e la BCE dipenderà dai dati.A una domanda sull'acquisizione di una quota dida parte di, la numero uno della BCE ha replicato dicendo che "tipicamente non commentiamo su singole società" e che l'SSM "farà ciò che deve fare", aggiungendo però che "sarànel prossimo futuro, dopo che "le fusioni transfrontaliere sono state auspicate da molte autorità".Le domande dei giornalisti hanno toccato ilsulla competitività dell'Unione Europea, che Lagarde ha descritto come "una, con proposte concrete che potrebbero essere molto utili, anche per noi alla banca centrale per raggiungere i nostri obiettivi. Se la produttività aumenterà sarà una bella notizia, così come se la Capital marktes union sarà completata anche questa sarà una notizia positiva"."Non vedo nessun suggerimento sul fatto che ildebba essere modificato", ha sottolineato, aggiungendo che quello che Draghi ha suggerito sono riforme strutturali.