Cembre, l'utile semestrale scende a 20,8 milioni di euro. Ricavi +1,6%

Cembre

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazione, ha chiuso il2024 conconsolidati pari a 119,5 milioni di euro, in crescita dell'1,6% rispetto ai 117,6 milioni di euro del primo semestre 2023. Le vendite semestrali del Gruppo in Italia, pari a 54,7 milioni di euro, sono aumentate del 5,2%, mentre quelle estere, pari a 64,8 milioni di euro, sono diminuite dell'1,3%.L', pari a 34,9 milioni di euro, corrispondente al 29,2 per cento dei ricavi delle vendite, è sceso del 9,8 per cento rispetto a quello del corrispondente periodo del 2023, pari a 38,7 milioni di euro, corrispondenti al 32,9 per cento dei ricavi delle vendite; tale decremento è dovuto sia all'aumento dell'incidenza sui ricavi del costo del venduto, passata dal 30,8 per cento al 32,5 per cento, sia all'aumento dell'incidenza sui ricavi del costo del personale, passata dal 24,2 per cento al 26,1 per cento.Ilconsolidato del semestre pari a 20,8 milioni di euro, corrispondenti al 17,4 per cento delle vendite, è diminuito del 12,8 per cento rispetto al risultato netto dei primi sei mesi del 2023, che era pari a 23,9 milioni di euro, corrispondenti al 20,3 per cento delle vendite.Laconsolidata, passata da un saldo positivo di 18,2 milioni di euro al 31 dicembre 2023 ad un valore negativo di 6,2 milioni di euro al 30 giugno 2024, sconta gli effetti del pagamento di dividendi per 30,2 milioni da parte della Capogruppo e investimenti in immobilizzazioni per 13,0 milioni di euro. Al 30 giugno 2023, la posizione finanziaria netta era negativa per 5,2 milioni di euro"I ricavi consolidati del gruppo Cembre nel primo semestre 2024 sono pari a 119,5 milioni di euro, in crescita del 1,6% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente. A fine agosto 2024 le vendite progressive del Gruppo segnano una crescita del 2,1% rispetto ai primi otto mesi del 2023 - ha commentato il- inoltre la posizione finanziaria netta al 31 agosto 2024 risulta negativa per 4,0 milioni di euro, in miglioramento rispetto a quella al 30 giugno 2024, che risultava negativa per 6,2 milioni di euro".Cembre ha annunciato che è in via di finalizzazione l'iter volto allainteramente partecipate da Cembre, aventi sede rispettivamente in Cina (Shanghai) e nei Paesi Bassi (Eindhoven). Tali società costituiranno una presenza diretta del Gruppo Cembre sui rispettivi mercati e serviranno in maniera più capillare il mercato locale.