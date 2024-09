Cy4Gate, perdita di 9,2 milioni di euro nel 1° semestre. Pesa Forensic Intelligence

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, ha chiuso il primo semestre del 2024 con unpari a 31,1 milioni di euro, in decremento dell'8,6% rispetto al 30 giugno 2023 (34,1 milioni). Tale decremento è riconducibile principalmente alla mancanza, nel semestre 2024, di ricavi legati a commesse estere nel settore Forensic Intelligence che avevano invece influito positivamente nel primo semestre 2023. Il rallentamento nel business Forensic estero è legato, essenzialmente, ad uno scenario geopolitico ancora incerto. In Italia sono in crescita stabile le attività legate alle procure ed i ricavi nel settore Defence.L'è pari a 2,4 milioni di euro (vs 5,5 milioni) ed evidenzia un EBITDA Margin pari all'8% circa. La marginalità sconta gli effetti dei minori ricavi nel segmento Forensic Intelligence estero, business ad alta profittabilità, compensati solo parzialmente dalle vendite relative alla Decision intelligence, Cyber security e Forensic Italia. Laè pari a 9,2 milioni di euro (vs perdita per 3 milioni)."I risultati del primo semestre 2024CY4Gate grazie soprattutto al settore governativo, con specifico riferimento al settore Difesa e Giustizia - ha commentato l'- Il gruppo si è strutturato per garantire un progressivo, ma solido e costante, percorso di sviluppo del business, nell'ottica di una crescita sostenibile. L'acquisizione di XTN e lo sviluppo del settore corporate consentirà sempre più di mitigare la stagionalità del fatturato, concentrato negli ultimi tre mesi dell'anno per effetto delle aggiudicazioni Defence e Forensic estero"."Il percorso strategico intrapreso prosegue verso il consolidamento ulteriore della leadership in Italia sul mercato Security & Law Enforcement e sulla penetrazione più incisiva del mercato Corporate nazionale per la cybersecurity, con una progressiva espansione in Europa nei prossimi anni - ha aggiunto - Siamoin Italia ed all'estero grazie ad una estesa pipeline nonostante le difficoltà ed i rallentamenti legati all'attuale contesto geopolitico internazionale sul fronte forensic".Laè cash negative per 19,1 milioni di euro (7,9 milioni). L'aumento di circa 11,2 milioni è dovuto principalmente all'effetto dell'assorbimento di capitale per finanziare l'acquisizione di XTN, nonché ai capex di periodo, oltre che all'acquisto di azioni proprie avviato nel 2023 e conclusosi nel febbraio 2024. La posizione finanziaria netta non include l'accantonamento per passività finanziarie potenziali legate alle put/call di Diateam e XTN per l'acquisto della restante di quota dei terzi (per complessivi 6,3 milioni), mentre include, in applicazione dell'IFRS 16, leasing e affitti per 4,1 milioni.Cy4Gate ha confermato le: una conversione della Pipeline commerciale in un range di 20-23 milioni di euro; backlog e contratti recurring con effetto nel 2024 in un range di 64-67 milioni di euro; ricavi totali in un range di 84-90 milioni di euro.