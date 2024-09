Reway Group, portafoglio ordini a oltre un miliardo di euro

Reway Group

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, ha comunicato il, al lordo della quota prodotta finora nel terzo trimestre 2024, grazie all'aggiudicazione da parte della controllata MGA (Manutenzioni Generali Autostrade), specializzata nelle ristrutturazioni e ripristini di gallerie, ponti e viadotti autostradali, della gara indetta da ANAS – società del Gruppo FS Italiane - relativa all'Accordo Quadro triennale per il risanamento strutturale di gallerie nelle tratte stradali del Centro-Sud Italia.La, il cui valore per MGA è pari a circa, è stata assegnata a un'ATI di cui la controllata di Reway Group è capofila con una quota del 72%.Con questa nuova aggiudicazione, il portafoglio lavori di Reway Group si compone per il 33% di lavori in, 21% di, 14% di lavori su, 13% di barriere di sicurezza e antirumore autostradali, 17% di altre manutenzioni autostradali, e 2% di lavori su ingegneria civile.L'avvio dei lavori della commessa acquisita da MGA è previsto nel secondo trimestre 2025, per una. In dettaglio, MGA si occuperà di risanamento strutturale di gallerie, con il coinvolgimento di circa 80 addetti - di cui 74 operai specializzati e 6 tecnici che utilizzeranno la flotta di mezzi e attrezzature tecnologicamente avanzati di cui la società dispone."Questa commessa ha un valore particolare per il Gruppo, che oltre ad incrementare la presenza nel Centro Italia, significativamente aumentata dall'acquisizione di Gema, supera il traguardo del miliardo di euro di backlog - ha commentato l'- Un risultato raggiunto grazie a un ottimo 2024 che ha visto le società controllate da Reway Group aggiudicarsi oltre 323 milioni di euro di lavori, e con ulteriori possibilità di incremento entro la fine dell'anno".