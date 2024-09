SACE alla Milano Fashion Week: innovazione e sostenibilità per il futuro della moda italiana

(Teleborsa) - Dalparteciperà allacon una serie di eventi informativi e di business match volti a supportare le aziende delAttraverso incontri in presenza e da remoto, SACE presenterà il Focus "", analizzando le tendenze di un settore che, nel 2023, ha generato un f, pari all'8% del settore manifatturiero.Il sistema moda italiano, composto da circa 53mila aziende, di cui il 18% piccole e medie imprese, ha una, con vendite all'estero che nel 2023 hanno raggiunto i 65 miliardi di euro. Tuttavia, nelcon previsioni di ripresa per il 2025, grazie alla crescita della domanda nei mercati chiave come Emirati Arabi Uniti, Marocco, Vietnam e Messico.Per affrontare le sfide future, le aziende del sistema moda dovranno puntare su, sfruttando tecnologie come l'intelligenza artificiale, la robotica e l'Internet of Things (IoT). Questi strumenti possono accelerare l'adozione di soluzioni innovative e nuove opportunità di business.Gliincludono due appuntamenti principali:: un incontro sulla doppia transizione e l'internazionalizzazione come strumenti di crescita, moderato da Mariangela Siciliano di SACE. Tra gli ospiti, Moreno Vignolini, Presidente di Confartigianato Moda, e rappresentanti di aziende come Braccialini e Pattern SPA, che condivideranno la loro esperienza.: una Business Chat dedicata alle aziende del programma SACE Connects con Reliance Brands sul settore moda e lusso in India.Inoltre, dal 15 al 17 settembre, SACE sarà presente al Micam con uno stand, durante l'evento internazionale promosso da Assocalzaturifici.