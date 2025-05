UniCredit e SACE insieme per la crescita internazionale di Primadonna: finanziamento assistito da Garanzia Growth

UniCredit

(Teleborsa) -ha erogato un finanziamento finalizzato al sostegno dei piani di crescita di. Si tratta della prima operazione finalizzata da UniCredit assistita dalladi: il finanziamento consentirà a Primadonna di soddisfare le sue esigenze di capitale circolante e sviluppare il business su mercati strategici quali Serbia, Vietnam e Indonesia.Primadonna S.p.A. nasce nel 2001 da un'idea dell'imprenditore. L'azienda si distingue per un approccio unico nel celebrare la, coniugando innovazione e tradizione. La sua mission è diventare un punto di riferimento costante per loe ladi tutte le donne, abbracciando un numero sempre maggiore di generazioni e fasce di mercato. Presente, con il marchio, in Italia, Francia, Spagna, Lussemburgo, Portogallo, Serbia e Vietnam, la società, con una rete di oltre 350 punti vendita, offre un perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione, anticipando, da sempre, tendenze e visioni di stile. L'azienda, certificata UNI/PdR125:2022 per la parità di genere, è composta da oltre 900 dipendenti.UniCredit ha aderito alla Garanzia Growth di SACE, la nuovapronta anche in sole 24 ore, che include l'intera offerta di garanzie per importi fino a 50 milioni di euro. Questa, rilasciata previa due diligence, è dedicata a tutte le imprese che non si trovino in situazioni di stress e mira a supportare, con una copertura del 70%, il finanziamento destinato a investimenti e necessità di capitale circolante, attraverso un processo più snello, totalmente digitale e in real time.Lecomprendono investimenti in innovazione ed export funzionali alla crescita dell'impresa: investimenti per l'internazionalizzazione, inclusi quelli per acquisizioni; investimenti infrastrutturali realizzati in Italia; investimenti in capacità produttiva, innovazione e sostenibilità (ad esempio, nuove tecnologie, efficientamento, obiettivi ambientali, ecc.); operazioni di M&A domestico. L'obiettivo è finanziare spese in corso, future o sostenute fino a un massimo di cinque anni dalla richiesta, strumentali alla crescita (Growth) delle imprese, creando così un effetto leva. Sono finanziabili anche lelegate agli investimenti e alle forniture a clienti esteri."L'attuale slancio verso l'espansione globale, potenziato e supportato da questa preziosa opportunità, testimonia la costante evoluzione delle strategie di crescita di Primadonna Collection. Questa dinamica riflette l'impegno dell'azienda nel rispondere in modo efficace alle esigenze di una clientela sempre più globale e interconnessa, mantenendo al contempo un saldo ancoraggio alla propria identità e ai valori fondanti che la contraddistinguono. I nostri piani d'espansione, focalizzati sul potenziamento della nostra presenza in Serbia, Indonesia e Vietnam, sono emblematici di un rinnovato impulso verso i mercati internazionali", ha dichiarato, fondatore e Amministratore Unico di Primadonna."Questa operazione – ha aggiunto, Regional Manager Sud di UniCredit – conferma il nostro ruolo di partner strategico per le imprese del territorio. Il nostro obiettivo è affiancare le aziende per creare valore e favorirne la crescita, supportandole nel rafforzamento del loro posizionamento su un mercato in continua evoluzione. Grazie alla forza del nostro network, alle competenze specialistiche del nostro team e a soluzioni su misura, agiamo come partner di riferimento per le aziende fornendo loro concrete leve per lo sviluppo"."Siamo orgogliosi che la prima operazione con la nuova Garanzia SACE Growth sia stata realizzata a supporto di un'eccellenza italiana come Primadonna - ha sottolineato, Senior Global Relationship Manager di SACE –. Questa operazione rappresenta un esempio concreto della nostra mission: accompagnare le imprese nei loro percorsi di crescita e internazionalizzazione con strumenti capaci di rispondere in modo rapido, flessibile e digitale alle reali esigenze del tessuto produttivo italiano. La nuova Garanzia Growth nasce proprio con questo obiettivo: favorire investimenti strategici, in Italia e all'estero, per stimolare l'innovazione, rafforzare le filiere, supportare le imprese nei mercati globali e contribuire alla competitività del Sistema Paese".