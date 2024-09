Transizione digitale dei pubblici esercizi: FIPE e Zucchetti Hospitality insieme

(Teleborsa) - Secondo il Rapporto Ristorazione 2024 dista trasformando il comparto dei Pubblici Esercizi: in particolare, per il 64,8% degli imprenditori la digitalizzazione è necessaria per migliorare i servizi alla clientela, mentre il 60,1% ritiene sia importante per migliorare la gestione operativa della propria attività.e supportare le imprese in questo percorso, FIPE-Confcommercio, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi e Zucchetti Hospitality, azienda leader nella fornitura di soluzioni digitali, hanno firmato un accordo per l’adozione di soluzioni tecnologicamente avanzate nei Pubblici Esercizi, che è stato sottoscritto da Angelo Guaragni, Amministratore Delegato di Zucchetti Hospitality, e Roberto Calugi, Direttore Generale di FIPE-Confcommercio. L’accordo è un ulteriore tassello nella collaborazione tra Fipe e Zucchetti Hospitality, che ha anche supportato la seconda edizione della Giornata della Ristorazione, tenutasi il 18 maggio 2024.al sistema di cassa “smart” “Sellby by Zucchetti” con cui, in modo semplice e intuitivo, sarà possibile velocizzare le operazioni di cassa (dalla composizione ed emissione rapida dello scontrino, fino alla gestione di sconti e buoni pasto, ecc.), gestire le prenotazioni dei tavoli e le comande, monitorare l’andamento di pagamenti e ricavi. L’accordo mette a disposizione delle imprese associate a FIPE, sempre a condizioni di favore, anche altri prodotti del mondo Zucchetti Hospitality quali il sistema di cassa cloud “Tilby” e il software “Zmenu”, per ricevere supporto digitale, ad esempio, nella gestione delle ordinazioni, del magazzino e nelle attività amministrativo-contabili.si impegneranno a promuovere l’Accordo e tutti i suoi vantaggi attraverso l’organizzazione di attività informative, anche grazie al coinvolgimento della rete territoriale della Federazione.“Come Federazione ci impegniamo a fornire supporto concreto affinché le aziende del settore possano affrontare la trasformazione digitale in modo consapevole, per massimizzarne le opportunità e i vantaggi”, ha dichiaratoDirettore Generale di FIPE-Confcommercio. “La digitalizzazione, infatti, non è solo un adattamento alle nuove tendenze, ma un cambiamento fondamentale a livello culturale e organizzativo non più rinviabile. È in questo solco che si inserisce la collaborazione, che annunciamo con soddisfazione, con Zucchetti Hospitality, un’azienda italiana con uno specifico know-how del settore”, ha concluso Calugi.“Per i pubblici esercizi vogliamo essere un partner di business, con un’offerta di software e servizi capace di digitalizzare ogni aspetto della gestione aziendale, affinché possano valorizzare ulteriormente la loro attività con le nuove opportunità offerte dalla tecnologia. – ha affermatoAmministratore Delegato di Zucchetti Hospitality - Siamo convinti che il nostro accordo con FIPE, grazie al forte legame che la Federazione ha con i propri associati e con le istituzioni, come ha dimostrato l’iniziativa della ‘Giornata della Ristorazione’, darà un forte impulso proprio alla