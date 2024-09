Risparmio gestito, a luglio la raccolta dei fondi aperti torna in positivo

(Teleborsa) - Nel mese diladei fondi aperti ha virato in positivo, registrandodi afflussi. È quanto emerge dai dati preliminari della mappa mensile di, che mostrano da un lato il continuo interesse per i(+3,7 miliardi euro) e, dall’altro, un rallentamento dei(-618 milioni euro), bilanciati (-857 milioni euro) e flessibili (-474 milioni euro). Positivo anche il dato deia +1,2 miliardi euro a luglio.La raccolta netta dellesi è attestata a -7,26 miliardi euro, mentre lehanno attratto 1,2 miliardi euro di nuovi capitali, per un saldo complessivo delle gestioni di portafoglio di -6,05 miliardi euro.Complessivamente, ladi sistema è stata di -2,63 miliardi euro, mentre a fine luglio ildel mercato italiano si è attestato a, sui massimi da maggio 2022 (2.394,6 miliardi euro), sostenuto da un effetto mercato positivo pari a +1% in base alle stime dell’Ufficio Studi di Assogestioni.