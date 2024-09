Worldline taglia la guidance 2024 e annuncia un cambio di CEO

Worldline

(Teleborsa) - Il board di, colosso francese dei pagamenti, ha annunciato laa partire dal 30 settembre 2024. Il Presidente, insieme al Comitato per le nomine e con il supporto di un'agenzia di ricerca internazionale, assumerà la guida della ricerca di un nuovo Amministratore delegato e valuterà i candidati interni ed esterni, si legge in una nota.Una volta nominato, il nuovo AD lavorerà a stretto contatto con il Consiglio per determinare il. Il capital market day inizialmente programmato per il 26 novembre è stato posticipato per consentire al nuovo AD di contribuire al processo di pianificazione strategica.Il board ha deciso di nominare, attualmente Vice Amministratore delegato e Responsabile dei servizi commerciali,secondo il piano di successione.Oltre al cambio dell'AD, Worldline ha affermato che durante l'estate ha sperimentato "nella nostra attività nel Pacifico e in alcuni verticali online globali (ad esempio, viaggi)". Di conseguenza, sono in fase di implementazione ulteriori piani d'azione, tra cui misure sulla generazione di ricavi e sui costi di cassa.Worldline ha quindiper riflettere questi sviluppi: ricavi a circa l'1,0% di crescita organica (contro una precedente previsione del 2-3%), che potrebbe aumentare in base al miglioramento delle condizioni di trading; EBITDA rettificato a circa 1,1 miliardi di euro (in calo rispetto ai precedenti 1,13-1,17 miliardi); FCF a circa 0,2 miliardi di euro.