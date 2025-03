SIX, utile operativo sale del 4,6% nel 2024. Nuovo piano triennale

SIX

(Teleborsa) -, gruppo che gestisce la Borsa svizzera e quella spagnola, ha raggiunto untotale di CHF 1,6 miliardi nel 2024, che rappresenta una crescita annua del 4,6% a tassi di cambio costanti e del 4% a tassi riportati. L'è salito a CHF 443,7 milioni, in aumento del 4,8% a tassi di cambio costanti e del 3,6% a tassi riportati.L'si è attestato a CHF 38,7 milioni, inclusa una rettifica del valore non monetaria di CHF 167,7 milioni sulla quota del 10,5% del Gruppo nel fornitore di pagamenti europeo, riflettendo l'andamento del prezzo delle sue azioni. L'del Gruppo è aumentato del 12,3% a CHF 204,4 milioni.SIX sta aumentando la sua ambizione commerciale e sta lanciando unper guidare la crescita dell'utile a una cifra media e migliorare il suo profilo di margine dal 28% nel 2024 a oltre il 40%. A tal fine, SIX accelererà la sua strategia di crescita organica e inorganica, sfrutterà meglio il suo interessante mix aziendale e ridurrà la sua base di costi di oltre CHF 120 milioni entro la fine del 2027."Abbiamo una solida base su cui costruire e la sfrutteremo in modo più efficace per accelerare la crescita e migliorare la redditività - ha commentato il- Ciò ci vedrà rafforzare la posizione del Gruppo come fornitore leader di infrastrutture del mercato finanziario paneuropeo, migliorando al contempo la nostra offerta di dati globali di alto valore in un panorama sempre più competitivo".