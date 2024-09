BizAway ottiene investimento da 35 milioni di euro da Mayfair Equity Partners

(Teleborsa) -, scaleup tecnologica italiana attiva nella gestione dei viaggi aziendali, ha ottenuto unda parte di, investitore specializzato in consumi e tecnologia con oltre 2 miliardi di sterline di asset in gestione.Mayfair collaborerà con il team di BizAway per, si legge in una nota. L'investimento di Mayfair consentirà inoltre al team di BizAway di progettare e implementare nuove IA e data strategy e di sviluppare ulteriori prodotti e servizi che contribuiranno a risolvere le sfide dei viaggiatori d'affari. L'aziendaFondata da, BizAway combina una piattaforma software proprietaria e intuitiva per la gestione dei viaggi con un servizio clienti interno multilingue 24/7, oltre a fornire servizi white-label per i clienti aziendali. Dal 2015, BizAway si è trasformata da una startup di due persone a un'azienda multinazionale che serve più di 1.600 clienti e ha raddoppiato il fatturato, anno su anno, negli ultimi tre anni.BizAway ha ottenutoda partner di rilievo come Azimut Digitech Fund, Gellify Digital Investment ed EXOR e ha acquisito la divisione viaggi di Next Generation Travel."Il nostro successo è il risultato della dedizione e competenza del nostro team, grazie al quale siamo riusciti a portare sul mercato il miglior servizio di gestione dei viaggi B2B e sono orgoglioso della nostra incredibile crescita nell'ultimo decennio - ha dichiarato Luca Carlucci, CEO di BizAway - Abbiamodi aziende in rapida crescita, per trasformare l'esperienza dei viaggi d'affari".