Enac: insediato il Comitato direttivo dell’Osservatorio sul trasporto aereo “Antonio Catricalà”

(Teleborsa) - Prima riunione delcosì composto: Presidente Enac, Avv. Pierluigi Di Palma; Prof. Aristide Police, Rettore School of Law Luiss; Prof. Antonio Nuzzo, Rettore Emerito School of Law Luiss; Avv. Vincenzo Nunziata, Presidente Aeroporti di Roma; Dott. Alessio Quaranta, DG Enac; Dott. Pasqualino Monti, AD Enav S.p.A.L’Osservatorio è uno strumento voluto dae daper onorare la memoria dell’illustre giurista, studioso, uomo delle Istituzioni. Tra le finalità dell’Osservatorio la, laAlla riunione odierna hanno partecipato l’Avv. Gianluca Lo Bianco, Capo di Gabinetto Enac su delega del DG Enac Alessio Quaranta; il Dott. Davide Tassi, Responsabile Sostenibilità Enav, su delega dell’AD Pasqualino Monti. Il Comitato Direttivo ha designato l’Avv. Pierluigi Di Palma Presidente dell’Osservatorio, il Prof. Police Coordinatore Scientifico delle attività dell’Osservatorio e l’Avv. Lo Bianco Segretario del Comitato Direttivo. Parteciperà alle riunioni anche il Prof. Francesco Gaspari in qualità di direttore della rivista "Diritto e politica dei trasporti".Tra le: istituzione di un Master sul trasporto aereo; convegno annuale volto ad approfondire le problematiche concernenti la capacità aeroportuale e gli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree; pubblicazione della Rivista "Diritto e politica dei trasporti"; istituzione di un gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio; supporto economico garantito da soci promotori Enac, Enav, Aeroporti di Roma.Il: "Nell’avviare le attività dell’Osservatorio, vogliamo seguire il percorso tracciato dall’, alla lungimiranza, alla dedizione per la professione, all’insegnamento e allo sviluppo dell’aviazione civile".