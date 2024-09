Insurtech, dai prodotti agli ecosistemi: per il mercato si apre nuovo capitolo

(Teleborsa) -si è chiuso con investimenti nel, con la previsione di raggiungere: sono i numeri raccolti da Italian Insurtech Association e che verranno presentati domani, 17 settembre, durante la IV edizione dell’Insurtech Day, l’evento che riunisce la community assicurativa italiana per fare un punto sugli investimenti e sullo stato dell’arte della digitalizzazione delDel miliardo di euro di investimenti pronosticati da IIA per la fine del 2024,, l’11% dalla banche, il 5% da broker assicurativi, e il. Questo ultimo dato è di particolare rilevanza in quanto sempre più player non assicurativi, tra cui spiccano operatori del settore, stanno ampliando le loro offerte anche verso servizi assicurativi daA investire maggiormentementre all’estero è forte anche il peso di start up e venture capital. Investimenti che sempre di più mirano a creare piattaforme tecnologiche in grado di dare vita ad ecosistemi di servizi.Secondo l’analisi dell’Associazione,circa 300 milioni di euro – sarà destinato agli ecosistemi insurtech: un insieme di servizi integrati che oltrepassano il normale concetto di copertura assicurativa e che, per rispondere alle necessità dei consumatori, prevedono l’utilizzo di soluzioni e tecnologie per offrire un pacchetto esteso composto da prevenzione, riparazioni e assistenza continuativa, che vada oltre il semplice rimborso del danno.di 1 miliardo di euro investiti in insurtech nel nostro Paese, un traguardo che potremmo raggiungere grazie al sempre maggiore interesse da parte di player non assicurativi in questo mercato. Stiamo assistendo alla nascita di ecosistemi assicurativi sempre più complessi, che esattamente come le super app andranno a integrare una moltitudine di servizi in una sola soluzione, portando tantissimi vantaggi ai consumatori che non dovranno più andare a ricercare le polizze più convenienti, ma avranno pacchetti integrati e customizzati", ha dichiarato il Presidente di IIA,. “La nascita di questi ecosistemi creerà ulteriori collaborazioni tra player assicurativi e non, aprendo la strada per un nuovo concetto di assicurazione. Il mercato sta maturando velocemente, sebbene non ancora al livello di altri Paesi europei,