Cy4Gate, Intermonte abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 8,70 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, confermando la" dopo la pubblicazione dei risultati semestrali e la call con la comunità finanziaria.Gli analisti scrivono che, secondo il management, la, con un impatto più forte come al solito previsto nel 4° trimestre. Tuttavia, nonostante l'andamento negativo nel 1° semestre, la società ha confermato la sua guidance sui ricavi per il 2024 a 84-90 milioni di euro, con 64-67 milioni di euro garantiti da backlog e ricavi ricorrenti, mentre il resto (20-23 milioni di euro) dovrebbe concretizzarsi dalla conversione della sua pipeline da 122 milioni di euro; mentre la visibilità è stata migliore sul settore della difesa e sui clienti aziendali, il 60-70% della pipeline riguarda attività sul mercato international forensic, dove le condizioni di mercato sono ancora difficili. Il margine EBITDA rettificato è ora visto a circa il 25%, nella fascia bassa della guidance, con sforzi di ottimizzazione come la riduzione dei costi e la centralization previsti per il 2° semestre. Debito netto previsto stabile a circa 19 milioni di euro."Prevediamo che il- si legge nella ricerca - Inoltre, l'annuncio di nuovi contratti su larga scala potrebbe suscitare un interesse più costruttivo verso il titolo".