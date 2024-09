Investimenti in Europa: opportunità tra mercati stabili ed emergenti

(Teleborsa) - L'Europa offre una, che attira gli investitori. Nonostante l'attenzione sui mercati legati all'intelligenza artificiale, i titoli europei a larga capitalizzazione hanno registrato forti guadagni, con l'indice. Aziende come ASML, LVMH, SAP e Novo Nordisk hanno riportato utili superiori alle attese, evidenziando la diversificazione del mercato azionario europeo."In questo modo ile si differenzia positivamente da quello statunitense in termini di concentrazione; dove gran parte della crescita dell'indice si è focalizzata nel settore tecnologico - spiega-. La sovraperformance dei titoli Europei a larga capitalizzazione rispetto al più ampio mercato azionario americano è infatti una tendenza in atto dalla fine del 2022. Questo dato viene in qualche modo trascurato a causa della. Tuttavia, i solidi utili delle società europee, uniti a valutazioni più interessanti rispetto ai loro omologhi statunitensi, hanno contribuito a una superiore performance relativa".La Banca Centrale Europea, con la sua politica di riduzione dei tassi, favorirà ulteriormente il mercato, mentrecon il miglioramento del contesto geopolitico ed economico.– prosegue Bergamini. - Il continente è diviso in diverse aree, ognuna caratterizzata da una propria maturità di mercato e potenziale d'investimento. Ad esempio, l'Europa occidentale è contraddistinta da mercati stabili e ben sviluppati, con un rischio minore e rendimenti stabili. Al contrario, l'Europa dell'Est offre un potenziale di crescita più elevato, anche se con una maggiore volatilità e rischio".I mercati emergenti in Europa sono un. Paesi come la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica Ceca hanno registrato progressi economici significativi, sostenuti dalla stabilità politica e da politiche di investimento favorevoli.L'Europa è inoltreoffrendo uniche opportunità di investimento in questi settori. La ricerca di energia verde, tecnologie finanziarie e biotecnologie offre nuove opportunità agli investitori.Sebbene gli indicatori macroeconomici possano risultare insoddisfacenti a causa dei tassi d'interesse ancora elevati, gli investitori azionari europei. Valutazioni più interessanti rispetto al mercato statunitense, potenziali miglioramenti macroeconomici, costi energetici più bassi e la prospettiva di un ciclo di riduzione dei tassi, suggeriscono che i titoli europei potrebbero continuare la forte performance di inizio anno.