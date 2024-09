Lindbergh lancia progetto ReGenesis per fornitura di materiali riciclati e tracciati

Lindbergh

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha, iniziativa innovativa nell'ambito della sostenibilità e tracciabilità dei materiali riciclati nel settore del lusso.Il progetto ReGenesis mira allaper la nobilitazione degli scarti di produzione e dei rifiuti provenienti da articoli invenduti o difettosi, con lo scopo di produrre e fornire, a ciascun Cliente, nuovi materiali con contenuto dichiarato di riciclato tracciato al 100%. La tracciabilità del processo è garantita grazie alla soluzione di upcycling di Temera, azienda leader nel settore della tracciabilità del mondo fashion&luxury e nuovo official partner di Lindbergh."Con ReGenesis, l'obiettivo è quello di fornire ai nostri clienti materiali riciclati innovativi, accompagnati da dati chiari e verificabili sul contenuto di riciclo e sulla provenienza della nuova materia prima, nonché sulle prestazioni ambientali di ogni azienda coinvolta nella filiera di trasformazione e produzione - ha dichiarato l'- Riteniamo che il progetto ReGenesis sia il naturale completamento dei nostri complessi servizi di gestione dei rifiuti industriali e degli scarti di produzione, in particolar modo per il settore manifatturiero".