Trevi, Alantra avvia copertura con Buy e TP di 0,45 euro

Alantra

Trevi

(Teleborsa) -hasul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, con una raccomandazione "" e un target price diper azione (per un upside potenziale del 60%).Gli analisti affermano che Trevi, realizzando 607 milioni di euro di ricavi nel 2023, con oltre il 90% di vendite all'estero e il 12% di EBITDA. La sua strategia 2023-27 si concentra sulla crescita sostenibile e sulla redditività, puntando a settori come le infrastrutture di trasporto e i lavori marittimi.Alantra prevede una crescita costante per Trevi nel 2023-26, conin aumento a un CAGR del 3,6%, passando da 607 nel 2023 a 676 milioni di euro entro il 2026. Questa crescita è supportata dal solidodi progetti di 789 milioni di euro a giugno 2024, con progetti infrastrutturali chiave in regioni promettenti come Arabia Saudita, Europa, Nord America e APAC. La divisione Soilmec, che si sta riprendendo dalle sfide passate, contribuirà positivamente, concentrandosi su prodotti ad alto margine come idromulini compatti e tecnologie a basse emissioni.Il broker prevede che l'crescerà da 72 a 87 milioni di euro, con margini dal 12% al 13% entro il 2026, guidati dal controllo dei costi e dalle economie di scala. Gli sforzi di deleveraging dovrebbero ridurre ladi Trevi da 2,7x a 2,0x nel 2023-26, aiutati da una gestione disciplinata del CF e da un'efficienza WC migliorata."Dopo un'inversione di tendenza e un'uscita di successo dal petrolio e dal gas, Trevi ora si concentra su settori ad alto margine come infrastrutture di trasporto e lavori marittimi - si legge nella ricerca - Con un ROCE previsto a oltre il 12%, un FCF Yield del 24% e un forte posizionamento competitivo, Trevi rappresenta".