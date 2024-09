Omer, TP ICAP Midcap conferma Buy: nuovo ordine vale fino a 12,4 milioni

Omer

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato il(aper azione, upside potenziale del 25%) e la(a) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, dopo che ieri ha annunciato di aver ricevuto unper fornire i suoi moduli toilette per 130 treni regionali ad alta capacità tedeschi (Coradia Stream) tra il 2024 e la fine del 2027, con un'opzione per ulteriori 100 treni.Il valore totale dell'ordine, sebbene non divulgato in dettaglio, rappresenta una percentuale compresa tra il 5% e il 10% del portafoglio ordini di Omer. Il portafoglio ordini di Omer, pubblicato il 15 maggio di quest'anno, ammontava a 124 milioni di euro, quindi gli analisti stimano che ilper i primi 130 treni possa essere"Rimaniamo fiduciosi che Omer sia un ottimo player nel suo settore di riferimento, e in vista deiprevisti per lunedì prossimo, che ci aspettiamo sianocon quelli presentati nel primo trimestre (in termini di ricavi e margine EBITDA)", si legge nella ricerca.