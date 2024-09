Poste Italiane sconta la futura vendita di parte della quota del MEF

Poste Italiane

(Teleborsa) - Viaggia in deciso ribasso, che tratta in perdita del 3,16%, dopo che il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato la vendita di una quota della partecipazione detenuta dal MEF, che resterà comunque sopra la soglia di controllo del 50% del capitale.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12,54 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 12,11. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 12,97.