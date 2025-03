(Teleborsa) - Mercoledì prossimo, 12 marzo, andranno in asta 9 miliardi di euro di BOT a 12 mesi. Lo rende noto il(MEF).Il regolamento, spiega il MEF, è previsto il 14 marzo data in cui vengono a scadenza titoli analoghi per 9,7 miliardi di euro.