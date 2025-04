In rosso gli Eurolistini nel giorno dei dazi USA

Banco BPM

Credit Agricole

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Saipem

Poste Italiane

Recordati

Leonardo

BPER

Banca Popolare di Sondrio

Lottomatica

Garofalo Health Care

Comer Industries

Ferragamo

TXT E-solutions

Juventus

ENAV

(Teleborsa) -, con gli investitori in attesa degli annunci, stasera, sui dazi statunitensi di Donald Trump. Sul fronte societario,sorvegliata speciale dopo l' ok Consob al prospetto dell'OPS di UniCredit e conal 19,8% del capitale.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,079. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,21%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,55%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,73%.preda dei venditori, con un decremento dello 0,83%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,35%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,71% sul; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,69%, scambiando a 40.494 punti.Tra lea grande capitalizzazione, composta, che cresce di un modesto +0,85%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,57%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,84%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,50%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,49%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,46%.del FTSE MidCap,(+0,98%),(+0,78%),(+0,71%) e(+0,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,93%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,77%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,58%.