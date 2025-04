Le Borse europee recuperano nel pomeriggio e chiudono in leggero ribasso

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -grazie all'andamento positivo di Wall Street dopo un avvio in ribasso. Sono stati pochi gli spunti nella seduta odierna, perché gli investitori sono in attesa dell', che avverrà dopo la chiusura di Wall Street (alle 22 ora italiana).Sul fronte macroeconomico, nel pomeriggio è emerso che neglia marzo laADP (che considera i soli posti di lavoro privati) ha, attestandosi a 155 mila unità contro 120 mila attese e 84 mila precedenti.Per quanto riguarda la BCE, oggi(Austria) ha detto che non c'è motivo di tagliare ulteriormente i tassi di interesse,(Executive Board) ha affermato che la frammentazione del commercio dovuta alla guerra dei dazi farà salire l'inflazione globale penalizzando la crescita,(presidente) ha evidenziato che i dazi di Trump saranno negativi per l'economia globale e gli effetti dipenderanno dalla loro portata, dalla durata e dal successo di eventuali colloqui a cui potrebbero condurre.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,086. Lieve aumento dell', che sale a 3.127,2 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,36%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +106 punti base, con ilche si posiziona al 3,75%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,66%, piccola perdita per, che scambia con un -0,3%, e tentenna, che cede lo 0,22%.Prevale la cautela in chiusura a, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,27%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,25%, chiudendo a 40.672 punti. Sulla parità il(+0,07%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,57%.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,95%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,40%. Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,38%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,04%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,08%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,18%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,17%.scende dell'1,55%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,01%),(+2,60%),(+1,79%) e(+1,39%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,85%. Calo deciso per, che segna un -2,39%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,32%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,31%.