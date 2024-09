Simone rafforza collaborazione con Contrader per integrare contenuti con l'AI

Simone

(Teleborsa) - Si consolida laquotata su Euronext Growth Milan,, azienda con esperienza pluriennale in ambito ICT, specializzata in progetti innovativi, intelligenza artificiale, consulenza avanzata e sviluppo software. Con l'avvio della seconda fase del progetto, le due società puntano ad, sfruttando le potenzialità dell'Questa nuova fase prevede lafrutto della collaborazione tra Contrader Group e Simone, basato su tecnologie di, progettato per elaborare dati con maggiore velocità e fornire output più completi, raffinati ed affidabili. La caratteristica distintiva dellaalimentata da AI è la qualità delle fonti., annunciata il 16 aprile 2024, ha formalmente dato il via alla. Durante questi mesi, è statasu cui i redattori di Simone hanno condotto test e simulazioni.ed in linea con le aspettative, permettendo così di procedere con la fase finale dello sviluppo del software. Parallelamente, Simone ha lavorato sudi strumenti di intelligenza artificiale per i prodotti editoriali. Tra le innovazioni più rilevanti, ora disponibili gratuitamente a supporto dei prodotti editoriali, ci sono gliin cui un avatar dalle sembianze umane spiega ed approfondisce i temi trattati in alcuni capitoli dei libri.