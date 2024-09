ANFIA, Mercato auto UE: ad agosto calo del 16,5% rispetto al 2023

(Teleborsa) - Secondo i dati diffusi oggi da, nel complesso dei Paesi dell’Unione europea allargata all’EFTA e al Regno Unito ad agosto leNei primi otto mesi del 2024, i volumi immatricolati raggiungono 8.661.401 unità, in rialzo dell’1,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente."Ad– afferma R. Nel mese, tutti e cinque i major market (incluso UK) riportano immatricolazioni in ribasso, dal -27,8% della Germania, al -24,3% della Francia e al -13,4% dell’Italia, seguiti dai cali più contenuti di Spagna (-6,5%) e Regno Unito (-1,3%).Ad agosto, nell’area UE-EFTA-UK, la– ovvero auto ibride ‘tradizionali’, auto elettriche a batteria (BEV) e auto ibride plug-in (PHEV) – è pari al 54,9%, mentre quella delle sole auto ‘alla spina’ (BEV e PHEV) è del 23,6%. In Italia, nel mese, le, mentre la quota delle sole ricaricabili (BEV e PHEV) è di appena il 7,2%.L’incertezza che aleggia intorno al– con il trend di elettrificazione dei veicoli venduti al di sotto dei livelli previsti e i conseguenti impatti sui volumi produttivi, il gap di sviluppo delle infrastrutture di ricarica, i timori legati all’ingresso di nuovi player competitivi sul mercato – non aiuta certo a mantenere un buon ritmo di rinnovo del parco auto in questi mesi, generando disorientamento nei consumatori.Ildall’altro ha portato l’industria automotive dell’UE, in assenza di misure coordinate lungo tutta la catena del valore, a dover fronteggiare un alto rischio di perdita di competitività, che può e deve essere scongiurato, oggi, dando la priorità all’implementazione di una strategia e di un piano di sostegno alla transizione per le imprese".