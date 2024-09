Elica, acquistate 15.400 azioni proprie

Elica

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di buyback, ha reso noto di aver, tra il 3 e il 18 settembre 2024, complessivamente, al prezzo medio ponderato per il volume di 1,73 euro per azione, per unpari aDall'inizio del programma e a seguito degli acquisti finora effettuati, la società attiva nel mercato delle cappe da cucina ha acquistato e detiene in portafoglio un totale di 1.622.498 azioni ordinarie, pari al 2,562% del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a 4.002.322 euro.Nel frattempo, sul listino milanese,fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente attestandosi a 1,72 euro, con un calo dello 0,58%.