F.lli Polli, Platinum Equity acquista la maggioranza con reinvestimento della famiglia

(Teleborsa) -, fondo d'investimento globale con circa 48 miliardi di dollari di attivi gestiti,, azienda italiana attiva nel mercato dei sughi e delle conserve vegetali, per accelerarne il percorso di espansione internazionale già in atto. Non sono stati forniti i dettagli finanziari dell'operazione.L'operazione vede il, del CEO Marco Fraccaroli e potenzialmente di una parte del management, che manterranno una rilevante quota di minoranza qualificata e strategica con la gestione esclusiva della società, garantendo continuità.Ildi F.lli Polli è raddoppiato negli ultimi cinque anni, arrivando a superare i 190 milioni di euro nel 2023, grazie soprattutto allo sviluppo nei mercati internazionali, con una quota export dell'80%.Platinum Equity supporterà Polli e il management in un importante piano di sviluppo strategico, che prospetta una, oltre che il rafforzamento della presenza geografica dell'azienda in Europa e negli Stati Uniti e lo sviluppo dei propri brand"Grazie a questa operazione scriviamo un'ulteriore e importante pagina della storia di Polli, caratterizzata da una costante crescita in termini di risultati e appezzamenti da parte di tutto il mercato - ha commentato, Consigliere Delegato di F.lli Polli ed esponente della sesta generazione della famiglia - Siamo entusiasti di proseguire il nostro ambizioso viaggio con Platinum, un partner importante con cui condividiamo valori e obiettivi".