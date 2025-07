Fondo Italiano d'Investimento acquista la maggioranza di Santangelo Group

(Teleborsa) -, controllato da CDP Equity e partecipato da banche e fondazioni, ha, storica azienda familiare umbra, attiva nella produzione di specialità dolciarie da forno lievitate ambient destinate alla grande distribuzione. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'accordo.L'operazione, la quinta realizzata negli ultimi 18 mesi attraverso il, veicolo settoriale con cui Fondo Italiano sostiene le eccellenze della filiera agroalimentare italiana, prevede l'acquisizione del 70% di Santangelo. Il restante 30% sarà re-investito dall'imprenditore Gianluigi Formichetti, attuale Amministratore Delegato, che manterrà il medesimo ruolo e la guida operativa.L'ingresso del FIAF è finalizzato a consolidare la posizione di Santangelo come punto di riferimento nel settore dolciario dei lievitati premium, valorizzandone il forte radicamento nel territorio e la sua distintiva produzione artigianale, a supporto di un ambizioso percorso di ulteriore crescita. Fondata nel 1968 a Terni, Santangelo produce e vende - in particolare nel canale Grande Distribuzione Organizzata - sia prodotti con marchio proprio che a marchio di terzi (private label). L'azienda,, raggiungendo nell'esercizio scorso i 32 milioni di euro. Le esportazioni valgono oltre il 25% del fatturato.Santangelo Group opera attraverso un, rinnovato e ampliato nell'ultimo quinquiennio con nuove linee, macchinari e attrezzature. Vi operano complessivamente circa 180 dipendenti. È inoltre in corso un ulteriore ampliamento mirato ad accrescerne significativamente la capacità produttiva a servizio del piano di crescita condiviso con il Fondo che prevede, tra l'altro, un importante sviluppo delle vendite, anche sui mercati internazionali, soprattutto dei prodotti da ricorrenza premium."Siamo convinti che il supporto organizzativo e manageriale che Fondo Italiano può offrire consentirà a Santangelo di accelerare ulteriormente il proprio progetto di sviluppo e di cogliere tutte le opportunità che il mercato oggi offre agli specialisti dei lievitati premium, sia di uso quotidiano sia da ricorrenza, rafforzando ulteriormente la leadership di segmento ed il posizionamento competitivo dell'azienda", ha dettodi Fondo Italiano d'Investimento SGR.Fondo Italiano Agri&Food – FIAF, tra i programmi di investimento strategici del Piano Industriale 2022-2025 di Fondo Italiano d'Investimento, hale società Corradi e Ghisolfi (Corte de' Frati, Cremona), Pasta Berruto (Carmagnola, Torino), Trinità - Industria Salumi (Vallese di Oppeano, Verona) e Scatolificio del Garda (Pastrengo, Verona).