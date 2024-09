Fed, Powell: non dare per scontato che "questo è nuovo ritmo", economia "in buona salute"

(Teleborsa) - "Abbiamo aspettato. E penso che la pazienza abbia davvero dato i suoi frutti sotto forma della nostra fiducia che l'inflazione si stia muovendo in modo sostenibile sotto il 2%, quindi penso che sia questo che ci consente di fare questa mossa forte oggi". Lo ha affermato il presidente della Fed,, dopo il taglio da 50 punti base al tasso di riferimento. "" - ha spiegato in conferenza stampa - Penso che procederemo con cautela riunione dopo riunione e prenderemo le nostre decisioni man mano che andiamo avanti"."Ile la nostra intenzione con la nostra mossa politica di oggi è di mantenerlo lì - ha detto Powell ai giornalisti - Per me, la logica di questo, sia dal punto di vista economico che da quello della gestione del rischio, era chiara"."Non vedo nulla nell'economia in questo momento che suggerisca che la probabilità di una recessione, pardon, di una flessione, sia elevata - ha detto Powell -, si vede un'inflazione in calo e si vede un mercato del lavoro che è ancora a livelli molto solidi, quindi non lo vedo davvero".o qualcosa del genere" quando si tratta di riportare l'inflazione al 2%, ha detto il numero uno della Fed, "ma devo dire che siamo incoraggiati dai progressi che abbiamo fatto" nel riportare l'inflazione all'obiettivo."Se chiedete, sapete, se avessimo ricevuto il rapporto di luglio (sul mercato del lavoro, ndr) prima della riunione,", ha detto Powell, aggiungendo che "non abbiamo preso quella decisione, ma sapete, potremmo averlo fatto".Sul ritorno a una situazione di tagli bassi, ha affermato: "Intuitivamente, la maggior parte delle persone, o almeno molte, molte persone, direbbero che probabilmente non torneremo a quell'epoca in cui c'erano migliaia di miliardi di dollari di obbligazioni sovrane scambiate a, obbligazioni a lungo termine scambiate a tassi negativi. Il mio senso è che".