Elica perfeziona cessione quota in controllata indiana per 8,2 milioni di euro lordi

Elica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, ha, comunicata il 19 settembre.Pertanto, Elica ha ceduto ildel capitale sociale della società partecipata indiana unitamente agli altri soci indiani di minoranza che hanno ceduto un'ulteriore quota del 4,78 %. Il corrispettivo per la vendita versato da Whirlpool of India a Elica è stato pari a INR 764,721,195 (circalordi al cambio odierno).A fronte della cessione,detiene circa il 96,81% di Elica PB India, mentre Elica e il gruppo degli altri soci indiani di minoranza restano azionisti con una partecipazione di circa il 1,59% ciascuno.Elica PB India ha rinnovato con Elica un Trademark & Technical License Agreement, che prevede l'Elica in via esclusiva sul territorio indiano e in via non esclusiva in Nepal e Bangladesh.