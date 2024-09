Fed, Bowman: taglio da 50 pb può essere "dichiarazione prematura di vittoria"

(Teleborsa) - "Sebbene sia importante riconoscere che ci sono stati progressi significativi nell'abbassamento dell'inflazione, mentre l'inflazione di fondo rimane intorno o sopra il 2,5 percento, vedo il rischio che l'azione più ampia del Comitato possa esseresul nostro mandato di stabilità dei prezzi". Lo ha affermato, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve, nello spiegare perché è stata l'unica a votare in modo differente nella riunione della Fed di mercoledì , quando la maggioranza ha deciso per un taglio di 50 punti base.Come era emerso nella dichiarazione post-riunione del comitato, Bowman avrebbe preferito abbassare l'intervallo obiettivo sui tassi di"Dati i progressi che abbiamo visto dalla metà del 2023 sia nell'abbassare l'inflazione che nel raffreddare il mercato del lavoro,il livello del tasso e iniziare il processo di orientamento verso una posizione politica più neutrale - ha spiegato - A mio avviso, tuttavia, una prima mossa più piccola in questo processo sarebbe stata un'azione preferibile"."Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo di inflazione - ha detto Bowman - Credo cheverso una posizione politica più neutrale garantirà ulteriori progressi nel portare l'inflazione al nostro obiettivo del 2 percento. Questo approccio eviterebbe anche di alimentare inutilmente la domanda".