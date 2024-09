Health Italia, utile semestrale stabile a 1,5 milioni di euro. Ricavi +8,4%

Health Italia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, ha chiuso ildel 2024 conpari a 19,3 milioni di euro, rispetto ai 17,8 milioni di euro dell'esercizio precedente registrando una crescita dell'8,4%. Il segmento Servizi Healthcare e Servizi Sanitari ha riportato una crescita dell'8% YoY circa e il segmento Support Healthcare una crescita pari al 13% YoY.L'è pari a 4,1 milioni di euro, con una crescita del 26,1% rispetto al 30 giugno 2023 pari a 3,3 milioni di euro. L'EBITDA Margin si attesta al 21,4% dei ricavi netti, aumentando di 3 punti percentuali rispetto al dato riportato il 30 giugno 2023 pari a 18,4%. Questo risultato positivo è legato sia all'incremento della marginalità dell'attività core sia all'efficace strategia di saving attuata dall'azienda.L'è pari a 1,5 milioni di euro, in linea rispetto all'utile registrato nel primo semestre del 2023."Siamoconseguiti nel primo semestre del 2024, che hanno visto una crescita significativa dei principali indicatori economici e finanziari rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - ha commentato l'- Questo successo è il risultato di una strategia ben pianificata, focalizzata sull'ottimizzazione delle risorse e sul rafforzamento delle nostre attività principali. Tale razionalizzazione non solo ha migliorato le nostre performance, ma ci ha permesso, anche, di sfruttare le opportunità offerte da un mercato della sanità integrativa e del welfare in forte espansione".Laè pari a 3,9 milioni di euro, con un miglioramento importante rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 il cui valore risultava pari a 6,4 milioni di euro, evidenziando un decremento di 2,5 milioni di euro.