MFE, Equita migliora le stime e conferma il rating Hold

Equita

MFE A

MFE B

(Teleborsa) -ha confermato la raccomandazione su MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che scambia con), dopo un secondo trimestre del 2024 migliore delle attese. Suil rating è Hold e il target price è diper azione, mentre suil rating è Hold e il target price è diper azioneGli analisti hanno(+5% sul FY24) ma con un diverso mix. Hanno alzato la raccolta in Italia (a +5,5% da +4% prec.) mentre riduciamo la Spagna (ora a +2,5% da +5,5% prec. con un 3Q a -4% e 4Q in leggera ripresa a+2%). Hannoca. 3%/2% sul FY24/25 grazie a minori opex. Stime eps adj. +3%/+2%."Riteniamo che la forte reazione del titolo di ieri (+15%) sia legata ai messaggi di forza sul mercato italiano che aumentano la visibilità sulle stime FY24 - si legge nella ricerca - Confermiamo la view neutrale poichénel FY25, con un trend a +1% in Italia, a causa della base confronto sfidante e dello scenario macro-incerto, e +1% in Spagna, a causa di un trend più debole dei viewers".