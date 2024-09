Moltiply, Intesa abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Moltiply Group

(Teleborsa) -ha abbassato il(aper azione dai precedenti 44,1 euro) e confermato la(a) su(in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan a attiva nella comparazione, promozione e intermediazione on-line di prodotti di istituzioni finanziarie.Gli analisti fanno notare il, ma anche una rassicurante prospettiva per l'esercizio 2024.Oltre al contributo delle società appena acquisite Pricewise e Switcho), vedono: 1) il calo dei tassi di interesse, che dovrebbe favorire la domanda di mutui residenziali; 2) la stabilizzazione del business di comparazione dell'e-commerce; 3) il continuo aumento dei prezzi anno su anno nei premi delle polizze assicurative; 4) l'obbligo in arrivo per le aziende di sottoscrivere polizze assicurative contro i danni da catastrofe; 5) il continuo miglioramento della redditività delle società internazionali."L'espansione organica del business tradizionale e le opportunità innescate dalle società internazionali dovrebbero supportare la redditività, che vediamo vicina ai massimi passati nel 2025 - si legge nella ricerca -implementata dal management, che ha ridotto il profilo di rischio dell'investimento e lo ha reso meno dipendente da un singolo mercato sia per area geografica che per settore".