Porto Aviation, 1° semestre in calo con slittamento consegna di 2 aerei

Porto Aviation Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore aeronautico, ha chiuso ilcon unpari a 1.835.240 euro (-4% rispetto allo stesso periodo del 2023). Tale calo è da imputare alla mancata consegna di 2 ulteriori aerei previsti per la prima metà dell'anno, la cui consegna è rimandata al secondo semestre.L', negativo pari a -344 mila euro, presenta una diminuzione pari a 1.061 mila euro, anche questo dovuto al calo del valore della produzione."I dati economico finanziari di metà periodo non esprimono con chiarezza il reale buon e positivo andamento della società - ha commentato l'- Sono soddisfatto dell'andamento economico finanziario che, a parte il ritardo nella produzione di un paio di aerei, che dovrebbe essere recuperato entro fine anno, evidenzia una crescita generale e lo sforzo per il nuovo modello 4 posti che dovrebbe vedere la luce a dicembre. Le previsioni da piano sono confermate".Laè positiva per 520 mila euro, in calo rispetto a 762 mila al 31 dicembre 2023. Si evidenzia un incremento dei livelli di magazzino legato allo slittamento nella consegna dei 2 aerei e ai maggiori acquisti per far fronte alle produzione future.Al 30 giugno 2024 sono stati consegnati 3 velivoli e la società ha undi 20 velivoli per circa 6,4 milioni di euro.