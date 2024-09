Analisi NIQ: ad agosto cresce il fatturato della GDO

(Teleborsa) - Ad, il fatturato totale dellain Italia ha raggiunto, segnando un, secondo l’sui consumi italiani. Nonostante un'inflazione nel, i consumatori hanno modificato il mix del carrello, portando a una variazione reale dei prezzi di -0,8%.L'analisi di NIQ evidenzia unaper la maggior parte dei canali distributivi, con gliin testaseguiti da. Tuttavia, i canalihanno registrato una flessione rispettivamente del. Anche le vendite in promozione sono cresciute, con un'incidenza promozionale del 22,8%, in aumento di 1 punto percentuale rispetto ad agosto 2023.Per quanto riguarda i prodotti a marchio del distributore (MDD), ad agosto 2024, lanel perimetro, mentre a Totale Italia Omnichannel (inclusi i Discount) si è attestata al 31,6%.Considerando il rapporto tra valori e volumi a totale, nel comparto, ad agosto l’indagine dievidenzia un trend in crescita a valore del +2,3% (vs 2023), e una risalita dei volumi pari al +3,1%. Tra le categorie in crescita spiccano, entrambe con un aumento del +5,3% a valore e rispettivamente del +5,1% e +6% a volume. Il settore Ittico ha visto un incremento del +4,3% a valore e un notevole +7,6% a volume. In controtendenza il comparto Carni, che ha segnato un calo del -1,2% a valore e un lieve aumento del +0,2% a volume.I volumi dei canali distributivi hanno visto i migliori risultati negli, seguiti dai Supermercati (+4,2%) e dai Discount (+3,6%). In calo invece gli Iper >4500, che hanno perso il -2,2% a volume. Nel settore Fresco, i Supermercati hanno registrato un aumento del +2,7%, seguiti dai Discount con +1%, mentre gli Iper >4500 hanno subito un calo del -3,2%. Tra le categorie merceologiche più dinamiche per valore si segnalanoAl contrario, Pescheria e Macelleria & Polleria hanno registrato i trend più negativi, rispettivamente al -3,3% e -1,1%.