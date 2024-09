Banca Finnat, l'utile semestrale raddoppia a 10,1 milioni di euro

(Teleborsa) -ha chiuso ildel 2024 con undi gruppo pari a 10,1 milioni di euro, con un incremento del 99% rispetto ai 5,1 milioni di euro dello stesso periodo 2023.Ilsi è attestato a 49,7 milioni di euro, rispetto a 38,9 milioni di euro al 30.06.2023 (+28%); hanno influito l'incremento del, passato da 12,8 milioni a 16,1 milioni di euro, sia per effetto dell'aumento dei tassi a breve che per effetto delle operazioni effettuate dalla proprietà in titoli di Stato e dell'attività di Tesoreria.Leaumentano del 29% (da 25,6 milioni a 33,1 milioni di euro), per effetto della crescita, pari al 9%, delle Commissioni Nette riferibili a Banca Finnat grazie al contributo dei servizi di consulenza finanziaria, di intermediazione e di collocamento, e della crescita, pari al 51%, delle commissioni nette della controllata Investire Sgr.Ledel Gruppo si attestano a 19,2 miliardi di euro da 17,6 miliardi di euro di inizio anno, anche grazie all'incremento della raccolta diretta e della raccolta in consulenza della Banca.La solidità patrimoniale del Gruppo è confermata da undi 211,8 milioni di euro contro 200,3 milioni al 30.06.2023. Il Patrimonio di Vigilanza consolidato, calcolato sulla capogruppo finanziaria Nattino Holding, è pari a 168 milioni di euro (155 milioni al 30.06.2023), con unconsolidato del 30,9% (30% al 30.06.2023).